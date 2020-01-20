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Синоптик рассказала, когда пойдет снег

Понедельник, 20 января 2020, 12:16
Синоптик рассказала, когда пойдет снег

В Украине ожидаются сильный ветер и осадки 22-23 января.

Источник: синоптик Наталья Диденко

Прямая речь: "Влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона усиливается. Поэтому этот небольшой снег, еще и благодаря небольшим "минусам", оказался "предтечей" ближайших осадков, которые ожидается в Украине 22-23 января"

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Погода на 23 січня
Погода на 23 января

Детали: В среду-четверг в Украине ожидается сильный ветер. Температура воздуха во вторник, 21 января, будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами 0-2 градусов мороза, на Западе местами до +4 +6 градусов.

Ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и горах Крыма -4-8 градусов.

В Киеве существенные осадки маловероятны, ночью до 2 градусов мороза, днем до 2 градусов тепла.

22 января, в День Соборности, в столице станет больше снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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