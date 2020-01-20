Синоптик рассказала, когда пойдет снег
В Украине ожидаются сильный ветер и осадки 22-23 января.
Источник: синоптик Наталья Диденко
Прямая речь: "Влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона усиливается. Поэтому этот небольшой снег, еще и благодаря небольшим "минусам", оказался "предтечей" ближайших осадков, которые ожидается в Украине 22-23 января"
Детали: В среду-четверг в Украине ожидается сильный ветер. Температура воздуха во вторник, 21 января, будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами 0-2 градусов мороза, на Западе местами до +4 +6 градусов.
Ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и горах Крыма -4-8 градусов.
В Киеве существенные осадки маловероятны, ночью до 2 градусов мороза, днем до 2 градусов тепла.
22 января, в День Соборности, в столице станет больше снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений.