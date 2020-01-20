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Насиров помог Парнасу с займом в $10 миллионов – WSJ

Понедельник, 20 января 2020, 12:38
Насиров помог Парнасу с займом в $10 миллионов – WSJ

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров участвовал в финансировании проекта недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "После перемогия Дональда Трампа на выборах Лев Парнас увидел шанс заработать деньги на своих связях.

Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Он привлек одного из них, Романа Насирова, который в то время был главой налоговой службы Украины, тот отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, обнародованное адвокатом Парнаса.

Знакомые с процессом люди отмечают, что Насиров помог профинансировать заем в размере 10 миллионов долларов по просьбе Парнаса".

Детали: Издание отмечает, что многие из проектов мистера Парнаса пошли наперекосяк, несмотря на поддержку его постоянных покровителей. Проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом. Авторы материала отмечают, что Насиров не ответил на запрос о комментариях.

Напомним: Лев Парнас, соратник адвоката президента США Рудольфа Джулиани, рассказал, что в мае 2019 передал новому президенту Украины ультиматум о том, что ни один высокопоставленный американский чиновник не прибудет на его инаугурацию и вся американская помощь будет прекращена, если не будет объявлено о расследование дела Джо Байдена.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАНасиров
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