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Киевлян предупредили о "желтом" уровне опасности

Понедельник, 20 января 2020, 13:01
Киевлян предупредили о желтом уровне опасности

Во вторник, 21 января, днем ​​в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.

Источник: Укргидрометцентр, КГГА

Детали: Ветер усилится до 15-24 м/с. По данным синоптиков, предупреждение о I уровне опасности, желтом, будет действовать с 08:00 часов до 20:00.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА традиционно призывает киевлян и гостей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Украинская правда
Темы: погода
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