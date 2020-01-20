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СБУ разоблачила военного, завербованного спецслужбами России

Понедельник, 20 января 2020, 12:59
СБУ разоблачила военного, завербованного спецслужбами России

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила завербованного спецслужбами РФ военного-контрактника Вооруженных сил.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад ВСУ, дислоцированной на Днепропетровщине".

Детали: Выяснилось, что житель Святогорска после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области и добровольно вступил в ряды так называемой "ДНР".

Во время прохождения "военной службы" в составе террористических группировок мужчину завербовали российские спецслужбы.

 
фото сбу 

После этого в начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и вступил на военную службу в ряды ВСУ по контракту, чтобы выполнять задачи ФСБ РФ.

Злоумышленник собирал сведения о дислокации военных частей ВСУ, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, учредительных и персональных данных командиров.

Агента ФСБ поймали вблизи военной части при попытке передачи разведывательных данных.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда
Темы: СБУармияФСБДонбасс
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