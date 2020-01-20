Двое мужчин погибли от взрыва гранаты на Запорожье

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Понедельник, 20 января 2020, 14:32

Двое мужчин погибли на Запорожье в результате неосторожного обращения с гранатой.

Источник: полиция Запорожской области

Дословно: "19 января около 10:30 в Запорожское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Лежино Запорожского района обнаружены трупы двух мужчин. С места происшествия полицейские изъяли металлические осколки гранаты "Ф-1" и другие вещественные доказательства".

Детали: Правоохранители установили, что взрыв прогремел в результате неосторожного обращения с гранатой, когда хозяин дома и местный житель (оба 1981 года рождения) употребляли спиртные напитки. Мужчины получили осколочные ранения тела и умерли.

Полицейские с места происшествия изъяли металлические обломки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боеприпасами) и ч.2 ст.115 (несчастный случай) УК.

Досудебное исследование продолжается.

Украинская правда
Темы: Запорожье полиция взрыв


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