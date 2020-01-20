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Совет ассоциации Украина-ЕС обсудит реформы, российскую агрессию и Минские соглашения

Понедельник, 20 января 2020, 16:42

На заседании Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 28 января будут обсуждать украинские реформы, экономическое сотрудничество, российскую агрессию и Минские соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", повестка дня заседания размещена на сайте Совета ЕС.

"Совет рассмотрит имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и события, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью Украины", - говорится в сообщении.

Это будет первый Совет ассоциации под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Делегацию ЕС будет возглавлять высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Во встрече также примет участие еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Министры рассмотрят выполнение Соглашения об ассоциации с акцентом на глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA). Переговоры будут сосредоточены на нескольких сферах: политические реформы, верховенство права и безопасность и экономическое сотрудничество", - отметили в Брюсселе.

На встрече также обсудят текущую ситуацию на Востоке Украины и имплементации Минских договоренностей, включая гуманитарные вопросы.

Совет также обсудит непризнание незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией. В повестке дня также "Восточное партнерство" и региональные вопросы.

Темы: УкраинаЕС
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