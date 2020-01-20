Пассажиры избили проводника поезда после замечания не курить в тамбуре

Четверо пассажиров ночью 20 января избили 50-летнего проводника поезда Киев-Ивано-Франковск после замечания, чтобы они не курили в тамбуре.

Источник: Укрзализныця

Сообщения УЗ: "Проводнику поезда №43 Киев-Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечание. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица".

Детали: На станции Львов начальник поезда вызвал по радиосвязи полицию. Злоумышленники задержаны.

В Укрзализныце отметили, что ведут переговоры с полицией по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов.

К сведению: Курение табачных изделий в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, запрещено согласно ст.13 закона о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.