Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия "сожалеет", что назвала трезубец символикой экстремистов, но не извиняется

Понедельник, 20 января 2020, 20:41
Британия сожалеет, что назвала трезубец символикой экстремистов, но не извиняется

Официальный представитель правительства Великобритании обнародовал официальную позицию по поводу включения малого герба Украины в антитеррористическое пособие, подготовленного британской полицией.

Текст заявления обнародовало посольство Великобритании в Украине.

Правительство Британии заверило украинскую сторону в том, что не ставит целью оскорблять Украины, но все же признало, что обида была нанесена. Примечательно, что при этом заявление не содержит извинений.

 "Мы осознаем и сожалеем по поводу обиды, причиненной появлением украинского Тризуба в наглядном пособии британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что многие символы, перечисленные в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом. Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности ... Мы признаем, что Тризуб как главный элемент Государственного Герба имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - заявил представитель правительства, добавив, что Великобритания "надеется на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы".

В заявлении правительства не упоминается о том, будет ли полиция изымать оскорбительную для Украины публикацию из учебных материалов полиции, как того требовал официальный Киев. Речь не идет также о том, считает ли правительство ошибкой публикацию малого герба Украины, то есть тризуба, среди символов экстремистских организаций.

 

Как сообщалось ранее, в документе полиции Великобритании о борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символы праворадикальных групп, приведен малый герб Украины с подписью "Украинский тризуб (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

На эту публикацию отреагировало посольство Украины в Великобритании и МИД с требованием удалить оскорбительную публикацию.

Извинений со стороны Великобритании до сих пор не поступило.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияУкраинаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Великобритания
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Британия назвала имя нового посла в Украине
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: