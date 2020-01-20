Британия "сожалеет", что назвала трезубец символикой экстремистов, но не извиняется

Официальный представитель правительства Великобритании обнародовал официальную позицию по поводу включения малого герба Украины в антитеррористическое пособие, подготовленного британской полицией.

Текст заявления обнародовало посольство Великобритании в Украине.

Правительство Британии заверило украинскую сторону в том, что не ставит целью оскорблять Украины, но все же признало, что обида была нанесена. Примечательно, что при этом заявление не содержит извинений.

"Мы осознаем и сожалеем по поводу обиды, причиненной появлением украинского Тризуба в наглядном пособии британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что многие символы, перечисленные в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом. Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности ... Мы признаем, что Тризуб как главный элемент Государственного Герба имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", - заявил представитель правительства, добавив, что Великобритания "надеется на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы".

В заявлении правительства не упоминается о том, будет ли полиция изымать оскорбительную для Украины публикацию из учебных материалов полиции, как того требовал официальный Киев. Речь не идет также о том, считает ли правительство ошибкой публикацию малого герба Украины, то есть тризуба, среди символов экстремистских организаций.

Как сообщалось ранее, в документе полиции Великобритании о борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символы праворадикальных групп, приведен малый герб Украины с подписью "Украинский тризуб (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

На эту публикацию отреагировало посольство Украины в Великобритании и МИД с требованием удалить оскорбительную публикацию.

Извинений со стороны Великобритании до сих пор не поступило.

Европейская правда