Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве застрелился сотрудник Управления госохраны

Понедельник, 20 января 2020, 20:58
В Киеве застрелился сотрудник Управления госохраны

В здании Центральной избирательной комиссии застрелился из пистолета Макарова сотрудник Управления государственной охраны.

Источник: УГО, ГБР

Дословно: "Около 18.20 в помещении Центральной избирательной комиссии военнослужащий Управления государственной охраны Украины 1995 г.р. совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте. Предварительная версия трагедии - самоубийство".

Детали: В ГБР сообщили, что работник УГО выстрелил себе в голову из пистолета Макарова.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УГОЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
УГО
У Януковича еще одно подозрение – подстрекал военных УГО к дезертирству
УГО заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
В Киеве будут перекрывать улицы через приезд Алиева
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: