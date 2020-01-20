В Киеве застрелился сотрудник Управления госохраны

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Понедельник, 20 января 2020, 21:58

В здании Центральной избирательной комиссии застрелился из пистолета Макарова сотрудник Управления государственной охраны.

Источник: УГО, ГБР

Дословно: "Около 18.20 в помещении Центральной избирательной комиссии военнослужащий Управления государственной охраны Украины 1995 г.р. совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте. Предварительная версия трагедии - самоубийство".

Детали: В ГБР сообщили, что работник УГО выстрелил себе в голову из пистолета Макарова.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

Украинская правда
Темы: УГО ЦИК


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