В Киеве застрелился сотрудник Управления госохраны

В здании Центральной избирательной комиссии застрелился из пистолета Макарова сотрудник Управления государственной охраны.

Источник: УГО, ГБР

Дословно: "Около 18.20 в помещении Центральной избирательной комиссии военнослужащий Управления государственной охраны Украины 1995 г.р. совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте. Предварительная версия трагедии - самоубийство".

Детали: В ГБР сообщили, что работник УГО выстрелил себе в голову из пистолета Макарова.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.