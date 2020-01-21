В Запорожье стреляли в собственника ресторана, который пресек конфликт  

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Вторник, 21 января 2020, 09:08

В Запорожье ночью неизвестный подстерег владельца местного ресторана "Венеция" возле его дома и выстрелил в него несколько раз, полиция разыскивает злоумышленника.

Источник: "Интерфакс-Украина", сайт 061 со ссылкой на правоохранительные органы

Детали: Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в Коммунарском районе Запорожья в ресторане "Венеция" (расположен напротив Коммунарского отдела полиции).

Между посетителем и сотрудником заведения возник конфликт, в который вмешался собственник "Венеции" и выпроводил буйного гостя.

Спустя некоторое время, последний решил отомстить "обидчику". Подкараулив его на улице, мужчина выстрелил в собственника кафе из огнестрельного оружия.

Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленнику удалось скрыться.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ст 115 ч.2 (покушение на убийство).

Проводятся следственные и оперативно-поисковые мероприятия для поиска преступника.

Темы: Запорожье криминал


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