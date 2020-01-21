СБУ говорит, что не допустила на работу в Минобороны крымчанку со связями в ФСБ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины помешала трудоустройству на ответственную должность в Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-агрессора.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Оперативники СБУ установили, что в течение нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости.

Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила – она ​​не имела ни постоянного места заработка, ни источника доходов.

В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора. Именно после одной из таких поездок женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины.

Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высоко поставленными чиновниками стран-членов НАТО.

Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная Службой проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны. Женщина "забыла" указать, что имеет российское гражданство, знакомых из ФСБ и не сообщил содержание бесед с ними".

Детали: Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену.

В соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса действия в ущерб национальным интересам, совершенные по преступному заданию иностранной стороны влекут лишение свободы на срок до 15 лет.