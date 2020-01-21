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Зеленский выступит в Давосе с заявлением, а потом полетит в Израиль

Вторник, 21 января 2020, 10:01
Зеленский выступит в Давосе с заявлением, а потом полетит в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Источник: программа форума, сайт президента

Детали: Выступление начнется в 16-15 по швейцарскому времени (17:15 по Киеву) и продлится полчаса.

Сессию, на которой выступит Зеленский, будут транслировать в прямом эфире с переводом.

23-24 января, согласно анонсу пресс-службы президента, Владимир Зеленский посетит Израиль с рабочим визитом – "для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц".

Программой визита также предусмотрены переговоры президента Украины с руководством государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Справка: 25 января Зеленскому исполнится 42 года.

Темы: Зеленскиймеждународные отношенияШвейцарияИзраиль
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