Зеленский выступит в Давосе с заявлением, а потом полетит в Израиль

2352 просмотра
Вторник, 21 января 2020, 11:01

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Источник: программа форума, сайт президента

Детали: Выступление начнется в 16-15 по швейцарскому времени (17:15 по Киеву) и продлится полчаса.

Сессию, на которой выступит Зеленский, будут транслировать в прямом эфире с переводом.

23-24 января, согласно анонсу пресс-службы президента, Владимир Зеленский посетит Израиль с рабочим визитом – "для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц".

Программой визита также предусмотрены переговоры президента Украины с руководством государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Справка: 25 января Зеленскому исполнится 42 года.

Темы: Зеленский международные отношения Швейцария Израиль


powered by lun.ua
Материалы по теме
Иран хочет проверить, могут ли в Украине расшифровать "черные ящики" сбитого самолета 20 января 2020, 18:18
Офис Зеленского выключил комментарии в Instagram и YouTube 20 января 2020, 17:43
Зеленский и Гончарук напомнили главе ОБСЕ о круглосуточном мониторинге 20 января 2020, 15:48
Все новости
Главные новости
Подарок Суркиса Баканову за 15 тысяч не вызвал интереса в НАПК
В Запорожье стреляли в собственника ресторана, который пресек конфликт  
Рада может взяться за сокращение количества нардепов на следующей сессии – Разумков
Иран обнародовал отчет о расследовании катастрофы самолета МАУ – Bellingcat
Все новости
здоровье

Приметы и суеверия беременных. Чего (не)можно делать, объясняют эксперты

мнение

Почему сплетни – это необязательно что-то плохое

здоровье

Диеты не работают: 6 стратегий, которые не делают чудеса, но помогают похудеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів