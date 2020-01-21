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Минцифры запустило сериалы, которые будут обучать цифровой грамотности

Вторник, 21 января 2020, 10:37
Минцифры запустило сериалы, которые будут обучать цифровой грамотности

Министерство цифровой трансформации запустило платформу онлайн-курсов по медиа-грамотности в формате сериалов.

Источник: Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, Национальная онлайн-платформа по цифровой грамотности Дія: цифрова освіта

Прямая речь: "Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн платформу по обучению цифровым навыкам украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере".

Детали: Олайне-платформа по цифровой грамотности пока работает в тестовом режиме. На данный момент, на сайте размещены три образовательных сериала: базовый по цифровой грамотности, для учителей и для родителей "Онлайн-безопасность детей".

Разработчики отмечают, что на сайте появится еще 5 категорий курсов. Новый сериал будет появляться ежемесячно.

В создании проекта, в частности, приняли участие украинские актеры, телевизионные звезды.

Так, научиться пользоваться смартфоном, компьютером или планшетом поможет Ольга Сумская. А как гуглить и работать в соцсетях, будут учить Надежда Матвеева и Руслан Ханумак.

В сериале для родителей "Онлайн-безопасность детей", который должен научить, как уберечь детей от опасностей в сети, снялись Мария Ефросинина и эксперт по противодействию насилию над детьми Анастасия Дьякова.

Целью запуска онлайн-курсов заявлено научить 6 млн украинцев медиа-грамотности за 3 года

После завершения обучения пользователи смогут составить финальное тестирование и получить электронный сертификат.

До конца года разработчики хотят запустить на платформе 12 образовательных сериалов.

На странице указано, что проект создан при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, финансируемой Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Фондом Innovabridge.

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Темы: диджитализация
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