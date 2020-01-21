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Украинцы определились с тремя главными составляющими патриотизма

Вторник, 21 января 2020, 11:25
Украинцы определились с тремя главными составляющими патриотизма

Среди основных составляющих патриотизма украинцы выделяют любовь к своей стране, готовность ее защищать и воспитывать детей в любви и уважении к своей стране.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с центром Разумкова

Дословно: "Основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%)".

Детали: Среди прочего 56% опрошенных считают составляющими патриотизма соблюдение всех законов страны, знание истории своей страны, ее культуры - 51%.

38% граждан относят к патриотизму участие в выборах, честное выполнение своих обязанностей - 36%, общение на государственном языке - 35%, уплату причитающихся налогов - 30%, участие в общественной жизни - 28%, уважение к власти - 26%, а меньше всего - участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве - 21%.

 

Общенациональное исследование проводил фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Для исследования было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в разные годы фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.

Украинская правда
Темы: социологияопросукраинцы
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