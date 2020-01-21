На День Соборности в Украине будет дождь с мокрым снегом

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который принесет дожди с мокрым снегом и сильным ветром.

Источник: Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "День Соборности в Украине отметится приходом атмосферного фронта из районов Скандинавии, Балтии. 22-го января в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, только южная часть попытается ограничиться только плотной облачностью. Осадки будут идти за фронтом - сначала на Севере и Западе, затем постепенно продвигаться к югу".

Детали: Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов.

Ночью и днем ​​в Украине будет около нуля, на юге в дневные часы +3 +6 градусов.

В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Плюс сильный, до штормового, северо-западный ветер.