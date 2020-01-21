"Голос" заявляет о нападении на его активистку на Ровенщине

Политическая партия "Голос" сообщает, что неизвестный напал на ее активистку Ольгу Кравчук, которая боролась против произвола в больнице на Ровенщине.

Источник: "Голос. Ровенская область" в Facebook

Дословно: "Пока Украина праздновала третий Святой вечер, 18 января, было совершено нападение на активистку "Голоса" в г. Вараш Ольгу Кравчук. Девушка уже давно борется с произволом в городской больнице Вараша ГЗ СМЧС 3: поборами, очередями в женской консультации, неэффективным использованием средств и т.д.".

Детали: По словам Кравчук, нападение произошло около 21:00 18 января, когда она с 2-летним ребенком возвращалась от гостей домой.

Активистка рассказала, что, когда закрывала дверь в квартиру, к ней ворвался неизвестный мужчина, взял ее за шею и потребовал удалить в течение одного часа группу в вайбере, где она и другие люди писали о произволе в больнице. Мужчина угрожал вернуться, если женщина не выполнит его требование.

По словам Кравчук, ее ребенок начал сильно плакать, неизвестный этого испугался и убежал.

После этого женщина удалила группу и сообщила об этом на своей странице в Facebook.

В "Голосе" отметили, что активная деятельность Кравчук началась в 2018 году, когда врачи отказались лечить ее ребенка.

Женщина создала группу в вайбер, где пациенты присылали фото чеков, списки лекарств и медицинских средств, рассказывали о фактах вымогательства средств. Также Кравчук писала о беспределе в больнице в Facebook.

В "Голосе" заявили, что злоумышленники, причастные к нападению, должны отвечать перед законом, и что нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская по этому поводу обратится в прокуратуру и другие правоохранительные органы.

"Украинская правда" обратилась по комментарии в полицию, там обещали предоставить их в ближайшее время.