Классический суд присяжных может заработать в Украине с 2021 года – Минюст

Министерство юстиции Украины разработало два законопроекта, принятие которых обеспечит введение в стране классического института присяжных.

Источник: заместитель министра юстиции Александр Банчук на пресс-конференции, сайт Минюста

Детали: Банчук отметил, что Конституция Украины закрепляет, что народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных, но принцип их работы до сих пор опирается на советскую практику.

По словам заместителя министра, для формального выполнения этой нормы Конституции суд народных заседателей в 2012 году переименовали в суд присяжных, но фактически этот институт не является судом присяжных в классическом понимании.

В прошлом году правозащитники и ученые вместе с Министерством юстиции подготовили два законопроекты, которые уже зарегистрированы в парламенте. Эти проекты призваны обеспечить независимость присяжных от судьи на законодательном уровне.

Прямая речь Банчука: "Один законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно формирования списка присяжных. Второй законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о Государственном реестре избирателей.

Надеемся, что уже в этом году предложенные изменения будут одобрены парламентом и вступят в силу в 2021 году...

Мы предложили механизмы и готовы к компромиссам, консультациям и дополнениям соответствующих законопроектов".

Объяснение Минюста: Согласно законопроекту, суд присяжных будет осуществляться коллегией из 7 присяжных.

Суд присяжных будет заседать отдельно и выносить не приговор, а вердикт. Для этого присяжные должны ответить на следующие вопросы: было ли событие преступлением, виновен ли подсудимый в совершении преступления.

Присяжных предлагают набирать по спискам избирателей.

Сейчас перечень присяжных утверждают местные советы с согласия самих граждан, которые захотели стать присяжными. По данным Минюста, по этой причине в Украине не хватает присяжных.

Министерство дословно: "При таком порядке они были немотивированы, что приводило к откладыванию и срыву судебных процессов. Если присяжные будут избираться по списку избирателей, то это будет означать фактически не право гражданина быть присяжным, а обязанность.

При этом задача государства состоит в том, чтобы создать условия, чтобы обязанность была достаточно почетной, а ее выполнение возмещалось".

Комментарий главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина: "То, что мы имеем сейчас – это не суд присяжных.

Наша задача как парламента – гарантировать гражданам предусмотренное Конституцией право принимать непосредственное участие в осуществлении правосудия через внедрение настоящего суда присяжных, в котором функции профессионального судьи и функции представителей народа разделены и каждая из этих частей четко выполняет свою роль".