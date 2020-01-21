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Столкновение судов в Будапеште: украинского капитана поместили под домашний арест

Вторник, 21 января 2020, 12:52
Столкновение судов в Будапеште: украинского капитана поместили под домашний арест

Будапештский суд приказал освободить из-под стражи и вернуть под домашний арест украинского капитана круизного лайнера, который прошлой весной столкнулся с экскурсионным катером в центре Будапешта.

Об этом заявил в понедельник представитель главной прокуратуры города, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

Ференц Раб заявил, что решение суда противоречит позиции обвинения, добавив, однако, что прокуратура "на данный момент исчерпала все свои процессуальные варианты".

Это означает, что украинский капитан Юрий К. (которому около 65 лет) может выходить из квартиры только с разрешения и должен носить электронное устройство.

В результате аварии, произошедшей 29 мая, погибли 27 человек. Всего на борту лодки было 35 человек. 25 погибших были южнокорейцами. Венгры - капитан лодки и член экипажа - также погибли. Одного корейца до сих пор не нашли. Это было самая большая трагедия на Дунае за более чем полстолетия.

Венгерские прокуроры 28 ноября обвинили украинца в совершении неправомерных действий, которые привели к массовым жертвам, и в 35 случаях неоказания помощи при катастрофе.

Они утверждают, что капитан не сосредоточился на управлении судном в течение нескольких минут, что стало причиной трагедии.

В декабре суд приказал удерживать капитана под стражей, ссылаясь на риск того, что он может уехать в Украину и не будет выдан.

Темы: Венгриятранспортарест
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