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СМИ: В Давосе сорвали операцию российских агентов-"сантехников"

Вторник, 21 января 2020, 14:09
СМИ: В Давосе сорвали операцию российских агентов-сантехников

Швейцарские спецслужбы сорвали вероятную шпионскую операцию российских агентов, выдававших себя за сантехников в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во вторник написала швейцарская газета Tages-Anzeiger.

В публикации говорится, что в августе прошлого года швейцарская полиция проверила двух россиян на горнолыжном курорте. По данным газеты, "сантехники" представили дипломатические паспорта, после чего покинули страну.

Полиция кантона Гризон на востоке Швейцарии говорит, что не было установлено никакой связи между визитом россиян в Давос и проведением Всемирного экономического форума.

"Это правда, что мы проверили двух российских граждан в Давосе, и они показали дипломатические паспорта, но мы не смогли установить причину, чтобы их задержать. Им позволили уехать", - сказала пресс-секретарь. Она добавила, что полиция никогда не идентифицировала их как "сантехников".

Гендиректор фонда Hermitage Capital Билл Браудер, который вел кампанию по наказанию российских чиновников за смерть адвоката Сергея Магнитского, заявил, что выявленные российские агенты планировали операцию против него. По его словам, об этом ему сказали сотрудники швейцарской службы безопасности.

"Русские нацеливаются на всех своих врагов в разных странах. У них огромные ресурсы, и Давос - это важное место. И это то место, куда я могу лично приехать, чтобы бросить вызов российским чиновникам за убийство адвоката Сергея Магнитского", - сказал Браудер в интервью Reuters.

Как известно, в эти дни в швейцарском Давосе проходит ежегодный Всемирный экономический форум.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШвейцарияРосcия
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