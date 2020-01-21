Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве силовики обыскивают известную сеть магазинов из-за торговли подделками

Вторник, 21 января 2020, 14:31
В Киеве силовики обыскивают известную сеть магазинов из-за торговли подделками

Столичные правоохранители 21 января проводят обыски в магазинах известной торговой сети из-за продажи фальсификата.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева, комментарий пресс-секретаря ведомства Надежды Максимец "Украинской правде", собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "По версии следствия, через эту сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами".

Прямая речь Максимец: "При продаже в магазинах не выдают товарные чеки. В свою очередь выдают нефискальные чеки без указания модели и торговых марок компаний с указанием адреса магазина и инициалов физического лица предпринимателя, однако без налогового номера. Это наносит вред не только потребителю, но и репутации компаний, чьи товары подделывают.

Речь идет о 6 известных мировых производителях, торговыми марками которых незаконно маркировали товары в этой сети".

Детали: По словам силовиков, наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввозе в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет.

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса.

Правоохранители традиционно не приводят название магазинов, но по данным "Украинской правды", речь идет о сети "Конфискат".

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Киев
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
ПВО уничтожила все вражеские беспилотники в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: