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Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС – Кулеба

Вторник, 21 января 2020, 14:41

Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом, делая упор на максимальном упрощении всех таможенные процедур и способствованию интенсивному движению товаров через таможенную границу, доступа украинских производителей на рынок ЕС.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба во время дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год", сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кулеба озвучил ключевые приоритеты, которые Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января

Среди этих приоритетов он назвал интеграцию в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение "промышленного безвиза", а также создание "новой повестки дня в сфере юстиции и свободы", назвав последний пункт "вопросом, который уже перезрел".

"Помимо этого, на повестке дня – присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли", - добавил вице-премьер.

"В 2019 году у нас было 32 товарные позиции, по которым европейские квоты были полностью или почти полностью исчерпаны. То же самое - в 2018 году. Годом ранее таких позиций было 26. Это означает, что нам уже тесно в этих условиях", - пояснил он.

Еще один приоритет - максимальное упрощение всех таможенных процедуры между Украиной и ЕС. По мнению вице-премьера, такая стратегия принесет украинской экономике большую выгоду в короткие сроки, чем предоставление приоритета интеграции в таможенный союз с ЕС. "На данном этапе мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - отметил Кулеба.

Напомним, что идея о создании таможенного союза с ЕС была предложена в 2017 году при президентстве Петра Порошенко и предполагала, что Украина должна создать более глубокий вариант экономического сотрудничества с ЕС, чем обычная зона свободной торговли. В частности, предлагалось заключить соглашение аналогичное той, которое подписали ЕС и Турция.

Однако, эксперты сразу отмечали, что такая идея не будет выгодна Украине. Для этого Украине пришлось бы отказаться от действующих соглашений о свободной торговле с другими странами. Но такой отказ не означал бы, что Украина автоматически получит режим свободной торговли с теми странами, которые имеют аналогичный режим с ЕС.

Подробнее читайте в статье - "Новая ступень или евроинтеграционный тупик: нужен ли Украине таможенный союз с ЕС"

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Темы: УкраинаЕСтаможня
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