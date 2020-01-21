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В КГГА не хотят строить паркинги, зато увеличат стоимость парковки и штрафы

Вторник, 21 января 2020, 15:13
В КГГА не хотят строить паркинги, зато увеличат стоимость парковки и штрафы

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА решили мотивировать водителей меньше ездить в центр на автомобиле, путем повышения стоимости парковки и штрафов.

Источник: Заместитель директора Департамента - начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин в facebook

Прямая речь: "Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? - спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы увеличится".

Детали: В КГГА решили увеличить тариф за парковку в центральной части города до 50 гривен в час. Кроме этого чиновники планируют повысить штрафы за парковку в непредусмотренных для этого местах.

Рахматуллин пояснил, что это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять автомобиль возле метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.

Он добавил, что в настоящее время водители паркуются как им заблагорассудится и оправдывают это отсутствием мест для парковки. Рахматуллин заявил, что на самом деле это лишь оправдание, потому что часто авто находятся неподалеку от полупустых паркингов.

Темы: КиевавтоКГГА
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