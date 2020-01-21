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Ясько рассказала, как украинская делегация будет общаться с россиянами в ПАСЕ

Вторник, 21 января 2020, 16:08

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена сотрудничать с представителями РФ в организации, а общение возможно только в рамках международного права.

Об этом в интервью изданию "Новое время" заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"У нас не запланировано никакого сотрудничества с делегацией России", - сказала Ясько, отвечая на вопрос, каким будет сотрудничество украинской и российской делегаций в Ассамблее.

В то же время, комментируя возможное общение с российскими делегатами, Ясько сказала, что с РФ "необходимо разговаривать только в рамках международного права".

"Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор. Правда и международное право на нашей стороне ", - отметила Елизавета Ясько.

Напомним:

  • 16 января Верховная рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
  • Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге и она станет первой за много лет, когда украинская и российская делегации вместе окажутся в сессионном зале ПАСЕ. Напомним, в 2014 году делегация РФ была лишена права голоса в Ассамблее через аннексию Крыма и с тех пор не принимала участия в работе ПАСЕ до решения о возвращении делегации РФ, которое было принято в июне прошлого года.
  • На осенней сессии руководство ВР официально не представило в секретариат ПАСЕ список новой делегации для утверждения его полномочий - в знак протеста против возвращения делегации РФ в ассамблею.

"Европейская правда"

Темы: ПАСЕРосcия
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