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Штрафы в смартфоне: водители смогут платить за нарушение ПДД онлайн

Вторник, 21 января 2020, 16:41
Штрафы в смартфоне: водители смогут платить за нарушение ПДД онлайн

С помощью мобильного приложения Дія - Государственные услуги онлайн водители смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Источник: страница онлайн-сервиса государственных услуг Дія в facebook

Детали: К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, ОСАГО разработчики мобильного приложения "Дія" добавляют возможность уплаты штрафов онлайн.

Согласно сообщению, водители с помощью мобильного приложения "Дія" смогут проверять наличие штрафов и оплачивать их.

В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанных патрульными на месте остановки автомобиля, и зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.

Что предшествовало: 11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто.

Официальный релиз мобильного приложения Дія - Государственные услуги онлайн состоится 30 января 2020 года.

Темы: диджитализацияавтоштрафы
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