Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рябошапка просит Гончарука урегулировать принудительное питание заключенных

Вторник, 21 января 2020, 16:55
Рябошапка просит Гончарука урегулировать принудительное питание заключенных

Генпрокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать оказания медпомощи лицам, которые отказываются принимать пищу в местах несвободы.

Источник: пресс-служба офиса генпрокурора

Дословно: "Целью обращения генпрокурора является защита прав задержанных, взятых под стражу лиц и осужденных.

Действующим законодательством предусмотрено, что принудительное кормление осужденного, заявил о голодовке, может быть применено только на основании решения суда, принятого по заключению врача.

Однако эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания, норм продуктов питания.

Кроме того, этот вопрос не урегулирован и с заключенными, которые находятся в специальных учреждениях Национальной полиции, Государственной пограничной и миграционной служб Украины".

Детали: В сообщении офиса генпрокура отмечается, что в 2019 году в следственных изоляторах было зафиксировано 76 случаев объявления голодовки.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РябошапкаГенпрокуратураГончаруктюрьмаголодовка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Рябошапка
Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе
Вовк, Портнов и команда Зеленского влияли на смену главы Совета судей – СМИ
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: