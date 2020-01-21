Рябошапка просит Гончарука урегулировать принудительное питание заключенных

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Вторник, 21 января 2020, 17:55

Генпрокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать оказания медпомощи лицам, которые отказываются принимать пищу в местах несвободы.

Источник: пресс-служба офиса генпрокурора

Дословно: "Целью обращения генпрокурора является защита прав задержанных, взятых под стражу лиц и осужденных.

Действующим законодательством предусмотрено, что принудительное кормление осужденного, заявил о голодовке, может быть применено только на основании решения суда, принятого по заключению врача.

Однако эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания, норм продуктов питания.

Кроме того, этот вопрос не урегулирован и с заключенными, которые находятся в специальных учреждениях Национальной полиции, Государственной пограничной и миграционной служб Украины".

Детали: В сообщении офиса генпрокура отмечается, что в 2019 году в следственных изоляторах было зафиксировано 76 случаев объявления голодовки.

Украинская правда
Темы: Рябошапка Генпрокуратура Гончарук тюрьма голодовка


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