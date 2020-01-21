Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция задержала вооруженную банду за разбойные нападения в Киевской области

Вторник, 21 января 2020, 18:11
Полиция задержала вооруженную банду за разбойные нападения в Киевской области

Полиция задержала четырех вооруженных мужчин по подозрению в бандитизме и ограблениях в Киевской области.

Источник: полиция

Дословно: "Сегодня, 21 января, сотрудники криминальной полиции, сотрудники следственного управления при силовой поддержке спецназовцев и под процессуальным руководством прокуратуры области задержали членов вооруженной банды".

Детали: В конце 2019 года неизвестные в масках проникли в частный дом в селе Козин на Обуховщине. Украли деньги и ювелирные изделия.

Следователи походили по дворам, опросили очевидцев, проанализировали видео с камер наблюдения и вышли на злоумышленников.

В ходе задержания полиция изъяла авто и вещдоки, в частности, оружие, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы.

Задержанных обоснованно подозревают в совершении пяти преступлений по ст.257 и по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса (бандитизм и разбойное нападение).

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
полиция
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: