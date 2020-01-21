Полиция задержала вооруженную банду за разбойные нападения в Киевской области

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Вторник, 21 января 2020, 19:11

Полиция задержала четырех вооруженных мужчин по подозрению в бандитизме и ограблениях в Киевской области.

Источник: полиция

Дословно: "Сегодня, 21 января, сотрудники криминальной полиции, сотрудники следственного управления при силовой поддержке спецназовцев и под процессуальным руководством прокуратуры области задержали членов вооруженной банды".

Детали: В конце 2019 года неизвестные в масках проникли в частный дом в селе Козин на Обуховщине. Украли деньги и ювелирные изделия.

Следователи походили по дворам, опросили очевидцев, проанализировали видео с камер наблюдения и вышли на злоумышленников.

В ходе задержания полиция изъяла авто и вещдоки, в частности, оружие, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы.

Задержанных обоснованно подозревают в совершении пяти преступлений по ст.257 и по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса (бандитизм и разбойное нападение).

 

Украинская правда
Темы: полиция Киевская область


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