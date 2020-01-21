В Киеве задержали мошенников, обещавших за деньги устроить начальником колонии
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Вторник, 21 января 2020, 20:22
Правоохранители разоблачили двух мужчин, которые за 20 тысяч долларов продавали должность начальника исправительной колонии Государственной уголовно-исполнительной службы.
Источник: прокуратура Киева
Детали: Задержали злоумышленников в ресторане Киева сразу после получения денег за услугу.
В обмен на должность начальника они также подстрекали "клиента" дать взятку должностным лицам в Министерстве юстиции.
Задержанным вскоре сообщат о подозрении.
Украинская правда
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