В Киеве задержали мошенников, обещавших за деньги устроить начальником колонии

1385 просмотров
Вторник, 21 января 2020, 20:22
Фото: прокуратура Киева

Правоохранители разоблачили двух мужчин, которые за 20 тысяч долларов продавали должность начальника исправительной колонии Государственной уголовно-исполнительной службы.

Источник: прокуратура Киева

Детали: Задержали злоумышленников в ресторане Киева сразу после получения денег за услугу.

В обмен на должность начальника они также подстрекали "клиента" дать взятку должностным лицам в Министерстве юстиции.

Задержанным вскоре сообщат о подозрении.

 
прокуратура киева

Украинская правда
Темы: прокуратура Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве силовики обыскивают известную сеть магазинов из-за торговли подделками 21 января 2020, 15:31
Двум патрульным, которые отбили мужчине почку, сообщили о подозрении 16 января 2020, 14:37
Офис Рябошапки пошел в народ искать прокуроров 16 января 2020, 10:50
Все новости
Главные новости
Фигуранта дела Гандзюк Павловского арестовали по новому подозрению
Одиозный судья Печерского суда Вовк оправдан
СМИ: В Давосе сорвали операцию российских агентов-"сантехников"
Песков: Идея дать регионам Украины право присоединяться к РФ не обсуждалась
Все новости
интервью

Зачем Украине ледокол во время войны: интервью нашего главного по Антарктике

Лайфхаки

Бытовые хитрости, которые пригодятся во время холодов

артефакты

Рождественские открытки УПА

Поиск по сайту
Архив
Весь архів