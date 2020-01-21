В "Укроборонпроме" представили первый украинский военный квадрокоптер

7792 просмотра
Вторник, 21 января 2020, 21:49

Государственный концерн "Укроборонпром" показал военный беспилотный летательный аппарат "Берегиня" для разведывательных операций.

Источник: Укроборонпром

Детали: БПЛА разработан ОАО "Меридиан" им. С.П.Королева, входящего в состав "Укроборонпрома". Предприятие получило запрос на разработку квадрокоптера от Министерства обороны в марте 2019 года.

Проектом руководил 23-летний аспирант КПИ им. Сикорского Максим Шеремет.

Прямая речь: "Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, относительной простоте эксплуатации и использования они (БПЛА - ред.) становятся надежными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооруженных сил, решая задачи разведки, наведения и другие".

 

Характеристики: Рама напечатана из карбона на 3D принтере, вес - до 2 кг.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов, - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. За 3 секунды набирает высоту 100 метров.

Беспилотник оснащен цифровой и аналоговой камерами. Изображение с квадрокоптера передается пилоту и на наземную станцию. Сигнал передается по защищенным каналам связи, чтобы исключить выявление спецоборудованием.

Украинская правда
Темы: Укроборонпром


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укроборонпром" рассекретит часть госзаказа — Найем 20 января 2020, 10:06
В "Укроборонпроме" планируют за год вдвое сократить задолженность по зарплатам 19 января 2020, 12:39
Найем о своих полмиллиона в декабре: Либо вор и откаты, либо хорошая зарплата 15 января 2020, 12:16
Все новости
Главные новости
Гончарук после Зеленского поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров
Фигуранта дела Гандзюк Павловского арестовали по новому подозрению
Одиозный судья Печерского суда Вовк оправдан
СМИ: В Давосе сорвали операцию российских агентов-"сантехников"
Все новости
советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

интервью

Зачем Украине ледокол во время войны: интервью нашего главного по Антарктике

Лайфхаки

Бытовые хитрости, которые пригодятся во время холодов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів