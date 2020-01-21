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В "Укроборонпроме" представили первый украинский военный квадрокоптер

Вторник, 21 января 2020, 20:49
В Укроборонпроме представили первый украинский военный квадрокоптер
Фото: Укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" показал военный беспилотный летательный аппарат "Берегиня" для разведывательных операций.

Источник: Укроборонпром

Детали: БПЛА разработан ОАО "Меридиан" им. С.П.Королева, входящего в состав "Укроборонпрома". Предприятие получило запрос на разработку квадрокоптера от Министерства обороны в марте 2019 года.

Проектом руководил 23-летний аспирант КПИ им. Сикорского Максим Шеремет.

Прямая речь: "Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, относительной простоте эксплуатации и использования они (БПЛА - ред.) становятся надежными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооруженных сил, решая задачи разведки, наведения и другие".

 

Характеристики: Рама напечатана из карбона на 3D принтере, вес - до 2 кг.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов, - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. За 3 секунды набирает высоту 100 метров.

Беспилотник оснащен цифровой и аналоговой камерами. Изображение с квадрокоптера передается пилоту и на наземную станцию. Сигнал передается по защищенным каналам связи, чтобы исключить выявление спецоборудованием.

Украинская правда
Темы: Укроборонпром
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