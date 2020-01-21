Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Число жертв циклона "Глория" достигло пяти человек

Вторник, 21 января 2020, 23:56
Число жертв циклона Глория достигло пяти человек

Мощный шторм "Глория", который накрыл большую часть Восточной Испании, унес жизни не менее пяти человек.

Источник: Europa Press 

Детали: Пятым погибшим стал 55-летний мужчина, чье тело было найдено в районе торгового центра в Валенсии.

Ранее сообщалось о других жертв непогоды: 63-летний мужчина погиб неподалеку от города Авила в центральной части страны в результате падения черепицы, которую сорвало сильным ветром из его дома, а в воскресенье на севере страны человек погиб из-за наезда фургона, который съехал с проезжей части из-за обледенения дороги.

54-летняя бездомная женщина и 70-летний мужчина умерли в Автономной области Валенсия, очевидно, от переохлаждения.

Напомним:

  • В провинции Жирона в Каталонии 220 тыс. человек оставались без электричества.
  • Испания объявила чрезвычайную климатическую ситуацию.

Темы: Испания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Испания
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: