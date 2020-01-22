Мощный шторм "Глория", который накрыл большую часть Восточной Испании, унес жизни не менее пяти человек.

Источник: Europa Press

Детали: Пятым погибшим стал 55-летний мужчина, чье тело было найдено в районе торгового центра в Валенсии.

Ранее сообщалось о других жертв непогоды: 63-летний мужчина погиб неподалеку от города Авила в центральной части страны в результате падения черепицы, которую сорвало сильным ветром из его дома, а в воскресенье на севере страны человек погиб из-за наезда фургона, который съехал с проезжей части из-за обледенения дороги.

54-летняя бездомная женщина и 70-летний мужчина умерли в Автономной области Валенсия, очевидно, от переохлаждения.

Напомним: