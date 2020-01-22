Число жертв циклона "Глория" достигла пяти человек

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Среда, 22 января 2020, 00:56

Мощный шторм "Глория", который накрыл большую часть Восточной Испании, унес жизни не менее пяти человек.

Источник: Europa Press 

Детали: Пятым погибшим стал 55-летний мужчина, чье тело было найдено в районе торгового центра в Валенсии.

Ранее сообщалось о других жертв непогоды: 63-летний мужчина погиб неподалеку от города Авила в центральной части страны в результате падения черепицы, которую сорвало сильным ветром из его дома, а в воскресенье на севере страны человек погиб из-за наезда фургона, который съехал с проезжей части из-за обледенения дороги.

54-летняя бездомная женщина и 70-летний мужчина умерли в Автономной области Валенсия, очевидно, от переохлаждения.

Напомним:

  • В провинции Жирона в Каталонии 220 тыс. человек оставались без электричества.
  • Испания объявила чрезвычайную климатическую ситуацию.

Темы: Испания


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