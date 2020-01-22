Boeing прекратил производство самолетов 737 Max
594 просмотра
Среда, 22 января 2020, 01:21
Компания Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.
Источник: CNN
Детали: Производство этих самолетов было временно прекращено в декабре 2019 года.
Ранее сообщалось, американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.
Напомним:
- Государственная авиационная служба Украины запретила полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX над Украиной, из нее или в нее.
powered by lun.ua