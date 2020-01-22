Boeing прекратил производство самолетов 737 Max

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Среда, 22 января 2020, 01:21

Компания Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.

Источник: CNN

Детали: Производство этих самолетов было временно прекращено в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.

Напомним:

  • Государственная авиационная служба Украины запретила полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX над Украиной, из нее или в нее.

Темы: авиа


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