Boeing прекратил производство самолетов 737 Max

Компания Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.

Источник: CNN

Детали: Производство этих самолетов было временно прекращено в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.

Напомним: