В США зафиксировали первый случай заболевания китайским вирусом

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Среда, 22 января 2020, 02:25

В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новой разновидностью коронавируса, ранее зафиксированном в Китае.

Источник: The New York Times

Детали: Пациента, который раньше ездил в город Ухань (Китай), был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавируса было подтверждено в понедельник днем.

Ранее власти Китайской народной Республики подтвердили, что жертвами пневмонии нового вируса стали шесть человек. Все летальные случаи были зафиксированы в городе Ухань в Центральном Китае, где сначала в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса.

Напомним:

  • Министерство здравоохранения Украины официально сообщило Государственной пограничной службе, лабораторным центрам МЗ по стране и чиновникам в области здравоохранения о ситуации с коронавируса в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу.

Темы: Китай США


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