В результате авиаударов авиации РФ в Сирии погибли 40 человек
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Среда, 22 января 2020, 05:13
В результате авиаудара России во вторник на северо-западе Сирии погибли не менее 40 человек.
Источник: Reuters
Детали: В частности, в селе Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, в том числе шестеро детей, а еще девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.
Ранее сообщалось, что с начала объявления последнего перемирия в Сирии, которое началось 9 января, погибли по меньшей мере 20 гражданских жителей и еще 70 получили ранения.
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