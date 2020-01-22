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В результате авиаударов авиации РФ в Сирии погибли 40 человек

Среда, 22 января 2020, 04:13

В результате авиаудара России во вторник на северо-западе Сирии погибли не менее 40 человек.

Источник: Reuters

Детали: В частности, в селе Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, в том числе шестеро детей, а еще девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что с начала объявления последнего перемирия в Сирии, которое началось 9 января, погибли по меньшей мере 20 гражданских жителей и еще 70 получили ранения.

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Темы: Росcия
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