Зеленский в День соборности вспомнил новогоднее поздравление: Тема единства болит каждому

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и призвал их объединяться вокруг ценностей, чтобы не спорить о прошлом, а двигаться в будущее.

Источник: видеообращение Зеленского, пресс-служба президента

Прямая речь: "Ровно 101 год назад произошло одно из самых знаковых событий в истории украинской государственности и национально-освободительной борьбы. "Сбылись вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины", – это цитата из Акта Злуки, который извещал о воссоединении в единую, независимую страну и был торжественно провозглашен деятелями УНР и ЗУНР 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.

Во всех уголках Украины это встретили радостно и восторженно: наконец появился шанс для построения соборной и самостоятельной страны. Но он, к сожалению, был потерян. Амбиции тогдашних политиков помешали им достичь настоящего государственного единства. Единства не в словах, а в делах.

Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии.

Прошло более ста лет. Сделали ли мы выводы из этой истории? Она учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны.

Как показывает новогоднее поздравление, тема единства болит каждому украинцу. И в поисках этого единства мы снова ссоримся. А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем сплотиться? Сможем ли мы, не споря о прошлом, двигаться в будущее?

В современном мире ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности, которые приемлемы для каждого уголка Украины и по которым в будущем украинцев могли бы идентифицировать в каждом уголке планеты.

Ценности добродетели и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желание экономического благополучия и процветания. Желание быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу.

Я – украинец, потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить свою родную землю. Я образец для постсоветского пространства: в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции.

Я – украинец, ибо я ответственный гражданин. Я плачу налоги. Не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль под хмельком. Забочусь об окружающей среде. Учусь критически мыслить. Я украинец – потому что мы лучшие в спорте, науке, в IT.

Я веду здоровый образ жизни. Учу иностранные языки. Поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин. Уважаю права представителей всех национальных меньшинств и всех религий.

Этот список можно дополнять долго. И это нужно делать каждому украинцу, чтобы в современном мире быть конкурентоспособным и чтобы впоследствии украинцам стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна.

Дорогие украинцы, чтобы быть сильными, надо стать в единстве. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! С праздником вас! С Днем соборности Украины!".

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