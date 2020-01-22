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В Киеве берега Днепра соединили живой цепью по случаю Дня Соборности

Среда, 22 января 2020, 08:49
В Киеве берега Днепра соединили живой цепью по случаю Дня Соборности
Фото Общественного радио

Десятки людей образовали живую цепь на мосту Патона в Киеве по случаю Дня Соборности Украины.

Источник: событие в Facebook, посты участников в Facebook и Twitter, Общественное радио

Детали: Участники акции собирались на двух локациях: на левом берегу перед мостом Патона и на правом берегу возле колоннады при входе на мост.

Всем желающим волонтеры раскрасили лица в цвета государственного флага.

Многие люди завернулись в сине-желтые флаги.

В 8:00 колонны участников двинулись навстречу другу, что символизирует объединение Западно-Украинской и Украинской народной республик в 1919 году.

Сообщается, что после акции запланирован конкурс с призами на самый креативный и симпатичный рисунок на лице.

Живая цепь Соборности – ежегодная акция, посвященная Дню Соборности Украины.

Участники акции символически объединяют берега Днепра "живой цепью" на мосту Патона в Киеве, двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега, символизирующего Украинскую Народную Республику, и с правого берега, символизирующего Западно-Украинскую Народную Республику.

Украинская правда

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Темы: Киевпразднования
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