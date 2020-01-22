В Киеве берега Днепра соединили живой цепью по случаю Дня Соборности
Десятки людей образовали живую цепь на мосту Патона в Киеве по случаю Дня Соборности Украины.
Источник: событие в Facebook, посты участников в Facebook и Twitter, Общественное радио
Детали: Участники акции собирались на двух локациях: на левом берегу перед мостом Патона и на правом берегу возле колоннады при входе на мост.
Всем желающим волонтеры раскрасили лица в цвета государственного флага.
«Живий ланцюг» у Києві до Дня соборності— Громадське радіо (@HromadskeRadio) January 22, 2020
Фото: Громадське радіо pic.twitter.com/6WE1pbXd6b
Многие люди завернулись в сине-желтые флаги.
В 8:00 колонны участников двинулись навстречу другу, что символизирует объединение Западно-Украинской и Украинской народной республик в 1919 году.
«Живий ланцюг» у Києві до Дня соборності— Громадське радіо (@HromadskeRadio) January 22, 2020
Фото: Громадське радіо pic.twitter.com/PYQUXNfy4w
Сообщается, что после акции запланирован конкурс с призами на самый креативный и симпатичный рисунок на лице.
Живая цепь Соборности – ежегодная акция, посвященная Дню Соборности Украины.
Участники акции символически объединяют берега Днепра "живой цепью" на мосту Патона в Киеве, двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега, символизирующего Украинскую Народную Республику, и с правого берега, символизирующего Западно-Украинскую Народную Республику.