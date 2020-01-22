В январе начнут внедрять первые дорожные карты перехода ВСУ на стандарты НАТО

В январе 2020 года начнется внедрение первых дорожных карт перехода украинских Вооруженных сил на стандарты НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает "Европейская правда".

"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Как должна внедряться реформа в тесной кооперации с НАТО, чтобы они понимали наши действия и полностью поддерживали их - эти дорожные карты было согласовано и поддержано. Первые дорожные карты уже будут в январе, так как стандартов там несколько сотен", - сказал министр.

По его словам, дорожная карта будет касаться видов и отдельных родов войск, потому что все они находятся в совершенно разных состояниях.

"Дорожная карта пойдет по видам и по отдельным родам войск, потому что совершенно разное состояние. В некоторых он такой, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли (например, в Силах специальных операций), а в некоторых - необходимо строить все с самого начала", - сказал Загороднюк.

По его словам, Военно-морские силы Украины уже сейчас фактически соответствуют критериям членства в Альянсе, поскольку многие из персонала прошли службу и обучение в структурах НАТО.

В Министерстве обороны Украины до конца года планируют обработать более 200 стандартов и других руководящих документов Североатлантического альянса, в частности, в сферах оборонного планирования, применения видов и родов Вооруженных сил Украины, логистики, разведки, военной полиции, медобеспечения, профессионализации войска и тому подобное.

Как известно, в НАТО действует около 2000 рекомендательных стандартов. В то же время до сих пор оставалось неопределенным том, какое количество стандартов должна внедрить Украина, чтобы говорить о полной оперативной совместимости своих вооруженных сил с натовскими.

Новый формат отношений Украины и НАТО, о котором недавно договорились в Брюсселе, предусматривает три ключевые изменения в сфере перехода Украины на стандарты Альянса.

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