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В Киеве легковушка вылетел на остановку: есть погибший и травмированные

Среда, 22 января 2020, 09:37
В Киеве легковушка вылетел на остановку: есть погибший и травмированные

Автомобиль "Renault Logan" выехал на остановку общественного транспорта в Днепровском районе Киева, в результате аварии водитель авто погиб, его пассажир и мужчина, который стоял на остановке, получили травмы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве

Детали: ДТП произошло около 6:48 утра на бульваре Перова. 

 
Фото гсчс 

Спасатели деблокировали погибшего из покореженного авто.

Травмированных госпитализировали. 

 

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.

Украинская правда

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Темы: КиевДТП
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