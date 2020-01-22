В Киеве легковушка вылетел на остановку: есть погибший и травмированные
Среда, 22 января 2020, 09:37
Автомобиль "Renault Logan" выехал на остановку общественного транспорта в Днепровском районе Киева, в результате аварии водитель авто погиб, его пассажир и мужчина, который стоял на остановке, получили травмы.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве
Детали: ДТП произошло около 6:48 утра на бульваре Перова.
Спасатели деблокировали погибшего из покореженного авто.
Травмированных госпитализировали.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.
Украинская правда