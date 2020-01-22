В Киеве легковушка вылетел на остановку: есть погибший и травмированные

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Среда, 22 января 2020, 10:37

Автомобиль "Renault Logan" выехал на остановку общественного транспорта в Днепровском районе Киева, в результате аварии водитель авто погиб, его пассажир и мужчина, который стоял на остановке, получили травмы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве

Детали: ДТП произошло около 6:48 утра на бульваре Перова. 

 
Фото гсчс 

Спасатели деблокировали погибшего из покореженного авто.

Травмированных госпитализировали. 

 

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.

Украинская правда
Темы: Киев ДТП


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