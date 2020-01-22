ЕС может перечислить Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи в феврале

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Среда, 22 января 2020, 10:49

Второй транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины может быть предоставлен в феврале.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Вероятно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины, объемом 500 млн евро, может быть выпущен в феврале", - написал он.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

В конце июня 2018 года Евросоюз окончательно утвердил миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена ​​на покрытие финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

Темы: Европа деньги


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