Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" освободили из российской колонии

475 просмотров
Среда, 22 января 2020, 11:31

Фигуранта севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова уволили с российского заключения после 5 лет тюрьмы.

Источник: адвокат Эдем Семедляев, Крым.Реалии

Дословно Семедляев: "Рустам Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму".

Детали: Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган.

Руслана Зейтуллаева, Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферата Сайфуллаева арестовали зимой 2015 года по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Дело было переведено в военный суд Ростова в июне 2016 года.

В сентябре 2016 Ваитова приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Темы: Росcия Севастополь политзаключенные


powered by lun.ua
Материалы по теме
В результате авиаударов авиации РФ в Сирии погибли 40 человек 22 января 2020, 05:13
В России объявили новый состав правительства 21 января 2020, 19:50
Ясько рассказала, как украинская делегация будет общаться с россиянами в ПАСЕ 21 января 2020, 17:08
Все новости
Главные новости
Богдан проигнорировал прощание с погибшими в Иране из-за ссоры с Ермаком
Зеленский в День соборности вспомнил новогоднее поздравление: Тема единства болит каждому
Boeing прекратил производство самолетов 737 Max
Министр обороны: Украина против разведения сил по всей линии разграничения
Все новости
советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

интервью

Зачем Украине ледокол во время войны: интервью нашего главного по Антарктике

Объясняет ПЦУ

Есть ли угрозой биометрический паспорт?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів