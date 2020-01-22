Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" освободили из российской колонии

Среда, 22 января 2020, 10:31
Фигуранта дела Хизб ут-Тахрир освободили из российской колонии

Фигуранта севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова уволили с российского заключения после 5 лет тюрьмы.

Источник: адвокат Эдем Семедляев, Крым.Реалии

Дословно Семедляев: "Рустам Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму".

Детали: Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган.

Руслана Зейтуллаева, Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферата Сайфуллаева арестовали зимой 2015 года по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Дело было переведено в военный суд Ростова в июне 2016 года.

В сентябре 2016 Ваитова приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Темы: РосcияСевастопольполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: