Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" освободили из российской колонии
Среда, 22 января 2020, 10:31
Фигуранта севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова уволили с российского заключения после 5 лет тюрьмы.
Источник: адвокат Эдем Семедляев, Крым.Реалии
Дословно Семедляев: "Рустам Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму".
Детали: Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган.
Руслана Зейтуллаева, Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферата Сайфуллаева арестовали зимой 2015 года по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Дело было переведено в военный суд Ростова в июне 2016 года.
В сентябре 2016 Ваитова приговорили к 5 годам колонии общего режима.