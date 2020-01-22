Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" освободили из российской колонии

Фигуранта севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова уволили с российского заключения после 5 лет тюрьмы.

Источник: адвокат Эдем Семедляев, Крым.Реалии

Дословно Семедляев: "Рустам Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму".

Детали: Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган.

Руслана Зейтуллаева, Рустема Ваитова, Нури Примова и Ферата Сайфуллаева арестовали зимой 2015 года по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Дело было переведено в военный суд Ростова в июне 2016 года.

В сентябре 2016 Ваитова приговорили к 5 годам колонии общего режима.