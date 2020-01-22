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Президентом Греции впервые избрали женщину

Среда, 22 января 2020, 10:50

Парламент Греции избрал бывшего главу Государственного совета (Верховного административного суда) Катерину Сакелларопулу следующим президентом страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekatimerini.

Должность президента в Греции – в значительной степени церемониальная роль, которая также предусматривает ограниченные политические полномочия. 

 

63-летняя Сакелларопулу получила поддержку 261 законодателя из 300 членов парламента. Ее поддержали законодатели от правящей партии "Новая демократия", левая оппозиция "СИРИЗА" и левоцентристское движение "Альянс за перемены".

Она будет находиться в должности 5 лет. Срок его полномочий начнется с 13 марта, когда закончатся полномочия действующего президента Прокописа Павлопулоса.

Сакелларопулу станет первой женщиной – главой государства в Греции.

Темы: Грецияпрезидент
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