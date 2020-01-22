Президентом Греции впервые избрали женщину

Парламент Греции избрал бывшего главу Государственного совета (Верховного административного суда) Катерину Сакелларопулу следующим президентом страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekatimerini.

Должность президента в Греции – в значительной степени церемониальная роль, которая также предусматривает ограниченные политические полномочия.

63-летняя Сакелларопулу получила поддержку 261 законодателя из 300 членов парламента. Ее поддержали законодатели от правящей партии "Новая демократия", левая оппозиция "СИРИЗА" и левоцентристское движение "Альянс за перемены".

Она будет находиться в должности 5 лет. Срок его полномочий начнется с 13 марта, когда закончатся полномочия действующего президента Прокописа Павлопулоса.

Сакелларопулу станет первой женщиной – главой государства в Греции.