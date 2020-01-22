В Украину идет мокрый снег и сильный ветер

В ближайшие сутки с северо-запада Европы на территорию Украины переместится масса прохладного и влажного воздуха, ожидается мокрый снег и сильный ветер.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 23 января по всей территории, кроме запада, прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, местами на дорогах гололедица. Температура воздуха от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах – 4-9° мороза, в Одесской области – 1-6° тепла.



Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве возможен небольшой мокрый снег, гололедица, в течение суток около 0°, порывы ветра 15-20 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура 23 января в Киеве была зафиксирована в 1899 году и составила 9° тепла, самая низкая – в 1942 году – 26° мороза.



24 января без осадков, только на севере Левобережья ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях -4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8° тепла.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.