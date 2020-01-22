Черкасского депутата подозревают в растрате 900 тысяч

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Среда, 22 января 2020, 12:35

Директору коммунального предприятия Черкасского городского совета, который также является действующим депутатом, и двум руководителям коммерческих структур сообщили о подозрении в растрате 900 тысяч гривен.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Директора коммунального предприятия Черкасского городского совета, который также является действующим депутатом, подозревают в растрате 900 тысяч гривен бюджетных средств".

 

Детали: По данным следствия, в 2018 году директор КП для выполнения работ по нанесению дорожной разметки в Черкассах привлек две подконтрольные компании. Между сторонами был заключен ряд договоров на общую сумму почти 10 млн гривен.

Впоследствии в акты выполненных работ внесли заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ и в результате присвоили почти 900 тысяч гривен.

Сейчас директору коммунального предприятия и двум директорам коммерческих структур сообщили о подозрениях по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении директора КП от занимаемой должности.

Темы: Черкассы бюджет полиция


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