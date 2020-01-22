Саудовский принц взломал телефон американского магната Безоса – СМИ

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Среда, 22 января 2020, 12:49
Безос с ибн Салманом во время его визита в США в марте 2018 года
Фото: Саудовское Информационное Агентство

Телефон американского миллиардера, основателя интернет-магазина Amazon Джеффри Безоса взломал принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Это случилось еще в 2018 году.

Источник: The Guardian

Детали: Источники издания рассказали, что с номера наследного принца на мобильник Безоса через приложение WhatsApp пришло зараженное видеосообщение.

Аанализ американских экспертов-криминалистов показал, что "с большой долей вероятности" месседж содержал вредоносный файл, который проник в телефон самого богатого человека в мире и выкачал с него большой объем информации.

Предполагается, что этот инцидент связан с публикацией девять месяцев спустя в американском таблоиде National Enquirer интимных подробностей о личной жизни Безоса, включая электронную переписку.

Саудовская Аравия эти обвинения отрицает.

Темы: США Саудовская Аравия скандал хакеры


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