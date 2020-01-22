СБУ выявила "дерибан" 32 млн в Минобороны, под подозрением экс-замминистра

В Службе безопасности Украины заявили, что контрразведка разоблачила механизм присвоения 32 млн грн Минобороны, организованный при содействии бывших военных чиновников, в том числе, одного из заместителей министра.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-19 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны общей стоимостью более 100 млн гривен. Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов.

СБУ выяснила, что при содействии бывших военных чиновников, в том числе одного из заместителей министра, предприниматель значительно завысил стоимость продукции военного назначения.

Часть перечисленных МО средств предприниматель, используя ряд подконтрольных предприятий, обналичил через проведение фиктивных безналичных операций. Выведенные деньги были присвоены участниками сделки.

По предварительным подсчетам СБУ, сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 миллионов гривен.

Силовики провели ряд обысков в военных подразделениях ответственных за закупку продукции, в частности Киеве, Харькове и Чернигове. Правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в схеме.

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ сообщили, что среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны. Правоохранители продолжают работать над установлением всех лиц, причастных к преступлению.