Украина поднялась в рейтинге демократии – The Economist

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Среда, 22 января 2020, 13:27

Украина поднялась на 78 место из 167 в рейтинге "Индекс демократии-2019" по версии The Economist.

Источник: The Economist

Детали: Украина набрала 5,90 из 10 возможных баллов. Результат Украины в 2019 году оказался на 0,21 выше, чем в 2018 году.

Таким образом, Украина сохранила статус "гибридной демократии".

С 2006 по 2010 год Украина принадлежала к категории "несовершенных демократий", но в 2011 спустилась к "гибридной".

Российская Федерация заняла в рейтинге 134-е место. Она относится к "авторитарным режимам".

В ежегодном опросе оценивается состояние демократии в 167 странах на основе пяти показателей - избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, участие в политической жизни, демократическая политическая культура и гражданские свободы.

 

Общий показатель демократии в мире в 2019 году составляет 5,44 балла. Этот показатель оказался самым низким с 2006 рода. Всего 22 страны, в которых проживает 430 млн человек, были признаны EIU "полными демократиями".

Между тем более трети населения мира все еще живет под авторитарным правлением.

Украинская правда
Темы: рейтинг Украина


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