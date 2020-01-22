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Если Зеленский встретит Путина в Израиле, будет говорить о пленных – ОП

Среда, 22 января 2020, 13:13
Если Зеленский встретит Путина в Израиле, будет говорить о пленных – ОП

У президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января пока не запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Дословно: "Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц".

Детали: Отмечается, что в рамках визита запланировано участие Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля".

Почему это важно: 22 января российские СМИ обнародовали информацию о том, что  в Израиле возможна встреча Путина и Зеленского. "Украинская правда" сразу же обратилась за комментарием в пресс-службы президента Украины, однако ответа не получила.

Что предшествовало: Формальным поводом визита в Израиль для Владимира Путина является участие в Международном форуме памяти Холокоста и открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. Но от него ждут не только этого: больше всего Израиль рассчитывает на возвращение 26-летней израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков, и конструктивный разговор о Сирии, отмечает русская служба ВВС.

Темы: ЗеленскийПутин
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