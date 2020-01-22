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В Киев до сих пор не пришла настоящая зима

Среда, 22 января 2020, 13:42
В Киев до сих пор не пришла настоящая зима

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по состоянию на 22 января метеорологическая зима в Киев еще не пришла.

Источник: сайт Центральной геофизической обсерватории

Дословно: "В этом году День Соборности, несмотря на глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима в Киев еще не пришла. Любители зимней рыбалки только мечтают о ледоставе на Днепре".

Детали: По данным, которые хранятся в архиве обсерватории, подготовили обзор погоды в Киеве за 22 января 1919 года.

Сообщается, что тогда была типично зимняя погода: среднесуточная температура составила -5,4°С, минимальная температура под утро опустилась до -6,4°С, в полдень максимальная температура повысилась до -4,2°С, скорость ветра в этот день не превысила 7 км/ч, выпадал небольшой снег.

По данным наблюдений гидрологической станции, на Днепре был сплошной ледостав.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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