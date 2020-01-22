В Киев до сих пор не пришла настоящая зима

842 просмотра
Среда, 22 января 2020, 14:42

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по состоянию на 22 января метеорологическая зима в Киев еще не пришла.

Источник: сайт Центральной геофизической обсерватории

Дословно: "В этом году День Соборности, несмотря на глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима в Киев еще не пришла. Любители зимней рыбалки только мечтают о ледоставе на Днепре".

Детали: По данным, которые хранятся в архиве обсерватории, подготовили обзор погоды в Киеве за 22 января 1919 года.

Сообщается, что тогда была типично зимняя погода: среднесуточная температура составила -5,4°С, минимальная температура под утро опустилась до -6,4°С, в полдень максимальная температура повысилась до -4,2°С, скорость ветра в этот день не превысила 7 км/ч, выпадал небольшой снег.

По данным наблюдений гидрологической станции, на Днепре был сплошной ледостав.

Украинская правда
Темы: погода Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украину идет мокрый снег и сильный ветер 22 января 2020, 12:05
На День Соборности в Украине будет дождь с мокрым снегом 21 января 2020, 13:04
Киевлян предупредили о "желтом" уровне опасности 20 января 2020, 14:01
Все новости
Главные новости
Сотрудницы Уманского горсовета заявили о давлении и сексизме нардепа Яценко
Богдан проигнорировал прощание с погибшими в Иране из-за ссоры с Ермаком
Зеленский в День соборности вспомнил новогоднее поздравление: Тема единства болит каждому
Boeing прекратил производство самолетов 737 Max
Все новости
мандри

Почему так трудно распаковывать чемодан и 3 советы, как это преодолеть

Лайфхаки

Ваши наушники "купаются" в бактериях: как их безопасно очистить

здоровье

10 признаков того, что у вас более чем простуда

Поиск по сайту
Архив
Весь архів