Вице-премьер объяснил, почему в решении по таможенному союзу с ЕС нет "зрады"

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Среда, 22 января 2020, 14:48

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ответил на обвинения в сворачивании евроинтеграции через решение по вопросу таможенного союза с ЕС.

Об этом говорится в статье "О таможенном союзе Украины с ЕС: как сделать "зраду" из правильного решения".

Вице-премьер отметил, что отказ от идеи таможенного союза с ЕС – "это, по сути, хорошо для Украины".

"Таможенный союз - неотъемлемая составляющая членства в ЕС, к которому мы движемся постоянно не отвлекаясь на пессимизм", - напомнил Кулеба.

По его словам, таможенный союз на данном этапе – это просто красивые слова, за которыми стоят серьезные угрозы национальным выгодам и интересам Украины.

"Поэтому мы от этой идеи и отказываемся", - отметил он.

Вице-премьер напомнил, что когда в 2017 году Украина озвучила идею таможенного союза с ЕС, эксперты раскритиковали ее, потому что такой таможенный союз означал бы больше обязанностей и меньше прав для Украины, больше уступок, меньше выгоды от соглашений о торговле с другими странами.

"На данном этапе нам выгодно максимальное углубление сотрудничества между Украиной и ЕС в таможенной сфере. Для этого есть все предпосылки и возможности. И мы их используем. Это выгодно прежде всего украинцам, ведь от этого выиграет украинский бизнес и экономически усилится Украинское государство", - подчеркнул Кулеба.

Европейская правда

Темы: ЕС таможня Кабинет министров


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