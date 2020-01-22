Половина украинцев согласны на зарплату в конверте

53,1% опрошенных украинцев согласились бы работать официально, но при этом часть зарплаты получать неофициально – "в конверте".

Источник: исследование Центра Разумкова "Институциональная среда неформальных трудовых отношений в Украине: масштабы, динамика, последствия", в котором приводятся результаты опроса от 6-11 сентября 2019 года

Дословно: "Согласились бы работать официально (на основании записи в трудовой книжке или письменного договора) и получать часть зарплаты "в конверте" 53%. 16,6% ответили, что они официально трудоустроены и сегодня получают часть заработной платы "в конверте"".

Детали: Работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" согласились бы половина опрошенных: как среди работодателей, так и среди наемных работников, самозанятых и безработных.

В то же время социологи отмечают, что не все респонденты могли быть вполне откровенны в ответах, и на самом деле незадекларированную зарплату получает значительно большая часть граждан.

При этом работать на основании устной договоренности согласились бы 30,8% опрошенных (21% граждан сообщили, что сейчас работают без оформления), а 51,9% опрошенных заявили, что не пошли бы работать без оформления.

Больше всего желание работать в "теневом" секторе выражают самозанятые, среди которых 48,5% соглашаются работать без официального оформления. На "устную договоренность" согласны 32,5% наемных работников и только 20% работодателей и работающих совладельцев.

При этом только 14% опрошенных положительно оценили существование "теневой" занятости, 25% безразлично относятся к этому, а 48% украинцев – отрицательно.

Исследование было проведено 6-11 сентября 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%