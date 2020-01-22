Помощник Путина заявил, что Зеленский просил о встрече в Израиле

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский просил о встречи с Владимиром Путиным во время визита в Израиль.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь Ушакова: "Программа очень насыщенная, и если будут отдельные встречи, то они будут только на ногах, будут носить весьма короткий характер.

Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руки основным участникам, это неизбежно.

Состоятся ли продолжительные беседы - весьма сомнительно, просто времени нет физически".

Детали: При этом представитель Ушаков заявил, что запросы о встречи с Путиным поступали от президента Зеленского.

В ответ на вопрос, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил: "Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными".

Почему это важно: 22 января российские СМИ обнародовали информацию о том, что в Израиле возможна встреча Путина и Зеленского. "Украинская правда" сразу же обратилась за комментарием в пресс-службы президента Украины, однако ответа не получила.

Что предшествовало: Формальным поводом визита в Израиль для Владимира Путина является участие в Международном форуме памяти Холокоста и открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. Но от него ждут не только этого: больше всего Израиль рассчитывает на возвращение 26-летней израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков, и конструктивный разговор о Сирии, отмечает русская служба ВВС.