Зеленский провел первую встречу в Давосе
Президент Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнан.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Дословно: "Стороны обсудили реформу железнодорожного сообщения. Глава государства рассказал, что сейчас идет активная реформа "Укрзализныци", и Украина будет двигаться к прозрачности в этой области".
Детали: Зеленский рассказал Макленнану, что в Украине запускается земельная реформа.
Он отметил, что в Украине будут рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники.
Зеленский заявил, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.
А Макленнан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украину более 1,5 млрд долларов. Он добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активного сотрудничества.
Макленнан назвал "новым днем" новую политику в отношении инвестиций в Украину.